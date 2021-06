Hoher Schaden ist einem Landwirt in Altisheim entstanden. Sein Traktor geriet während Mäharbeiten in Brand.

Am Montag am frühen Nachmittag war ein Landwirt mit seinem Traktor im Bereich des Quellwegs in Altisheim zu Mäharbeiten unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er plötzlich austretenden Rauch aus der Tachoarmatur. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Brennender Traktor in Altisheim: 30 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz

Der Fahrer blieb unverletzt, während an der Zugmaschine ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand. Zu den Löscharbeiten waren etwa 30 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. (dz)

