Auffahrunfall mit drei Verletzten in Kaisheim

In Kaisheim hat sich ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Verursacher war ein Lkw-Fahrer, der danach aber erst einmal weiterfuhr.

In Kaisheim hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Das berichtet die Polizei. Um 10.15 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Lastwagen laut Zeugenaussagen vom Beschleunigungsstreifen der Einmündung Kaisheim Nord auf die Hauptfahrbahn ein, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 19-jähriger Autofahrer musste daraufhin eine Notbremsung auf der Bundesstraße 2 einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Dies wiederum erkannte den Beamten zufolge eine 54-Jährige zu spät und krachte dem bereits stehenden Wagen ins Heck.

Der 19-jährige, der im Anschluss per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert wurde, sowie die 54-Jährige und deren Beifahrer wurden durch Prellungen und Schürfwunden verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Da der Lastwagenfahrer seine Fahrt nach dem Unfall zuerst fortsetzte, wurde in strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.