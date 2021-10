DZ-Bilderrätsel: Ein Kaisheimer gewinnt

Mit dem Gewinn im Bilderrätsel unserer Zeitung hat Oliver Hackenberg aus Donauwörth nicht gerechnet. Jetzt gehören 1000 Euro aus dem Gewinnspiel ihm.

Oliver Hackenberg wohnt in Kaisheim und ist Student für Grafikdesign. In seiner Freizeit treffe er sich wie viele junge Menschen gerne mit seinen Freunden. Zudem lasse er seiner Kreativität beim Fotografieren freien Lauf. Als der 21-Jährige am Donnerstag gerade an der Arbeit beim Entwickeln seiner Fotografien ist, klingelt das Telefon – er sei der Gewinner vom aktuellen Bilderrätsel der Zeitung und habe 1000 Euro gewonnen.

„Erst dachte ich, die veräppeln mich“, sagt er und lacht dabei, als er an den Moment zurückdenkt, in dem er von seinem Glück erfuhr. Es habe etwas gedauert, bis er seinen Sieg realisiert habe, berichtet er. Doch dann war die Freude im Hause Hackenberg natürlich groß. Kurz nachdem die Augsburger Allgemeine ihm per Anruf seinen Sieg verkündet hatte, bekam er schon Besuch von der Lokalredaktion. So erhielt der junge Mann umgehend sein Preisgeld.

Olver Hackenberg liest jeden Morgen die Donauwörther Zeitung

Dabei habe er nie daran geglaubt, die 1000 Euro wirklich zu gewinnen: Oliver Hackenberg sagt, er lese jeden Morgen die Zeitung und mache aus Rätselspaß des Öfteren auch die Sudokus und Kreuzworträtsel. So sei er auch irgendwann auf das Bilderrätsel gestoßen und habe einfach mal mitgemacht. „Natürlich rechnet man aber nicht damit, dass man auch etwas gewinnt. Immerhin machen da vermutlich sehr viele Leute mit“, schildert er seine erste Einschätzung, „deswegen war ich auch erst ungläubig“.

Und doch hat es mit dem Lösungswort „Zahnrad“ dieses Mal geklappt und Hackenberg kann sich nun über das Preisgeld freuen. Was er mit den 1000 Euro machen will, weiß der Kaisheimer noch nicht so genau. „So richtige Pläne habe ich nicht. Auf jeden Fall werde ich die Familie zum Essen einladen. Vielleicht werden wir auch einen Ausflug machen“, erklärt er gegenüber der Redaktion. Er wolle mit seiner Familie einfach einen schönen Tag verbringen. „Den Rest werde ich vermutlich sparen“, erklärt Hackenberg schmunzelnd.