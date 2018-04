vor 59 Min.

Kaisheim: Da kommt wenig Freude auf

Die Kommune gibt in diesem Jahr viel Geld aus, glücklich macht das im Gemeinderat aber niemand. Wie der aktuelle Stand in der Hauptstraße ist.

Von Wolfgang Widemann

Die Marktgemeinde Kaisheim gibt heuer ganz viel Geld aus. Oft neigen in einer solchen Situation die Verantwortlichen dazu, dies als einen Erfolg zu bezeichnen. Nicht so in Kaisheim. Dort hielt sich die Freude am Dienstagabend in Grenzen, als die Räte den Haushalt der Kommune für 2018 verabschiedeten. „Wir sind alle nicht glücklich darüber“, sagte Bürgermeister Martin Scharr. Der Grund für die allgemeine Zurückhaltung: Eigentlich kann sich die hoch verschuldete Gemeinde gar keine großen Sprünge leisten. Die ins Auge gefassten Investitionen sind nach Ansicht der Mehrheit des Gremiums jedoch unumgänglich.

Zum Jahreswechsel hatte die Gemeinde einen Schuldenstand von 5,75 Millionen Euro. Läuft in den kommenden Monaten alles wie geplant, steigt die Summe bis Ende 2018 auf 8,3 Millionen Euro. Damit erreicht die Pro-Kopf-Verschuldung in Kaisheim ein Vielfaches derer im bayerischen Durchschnitt vergleichbarer Kommunen.

„Wir haben Pflichtaufgaben zu erfüllen“, erklärte Scharr. Die größten Beträge werden für den Straßenbau, Trinkwasser- und Kanalleitungen benötigt. Damit handle es sich zum erheblichen Teil um „rentierliche Schulden“, merkte der Bürgermeister an. Soll heißen: Das Geld kommt durch Kanal- und Wassergebühren sowie Beiträge, welche die Bewohner zahlen müssen, wieder herein. Auch staatliche Zuschüsse fließen in Höhe von gut zwei Millionen Euro.

Mit das größte Vorhaben ist heuer die Erneuerung der Hauptstraße. Das südliche Teilstück soll – so verkündete Scharr – nun endlich fertig werden. Als voraussichtlichen Termin nannte er Anfang Mai. Momentan werden die Breitbandkabel verlegt. Sobald dieser Abschnitt abschlossen ist, soll das nördliche Teilstück folgen. Die Kommune rechnet in diesem Jahr in der Hauptstraße mit Ausgaben in Höhe von 1,8 Millionen Euro.

Gleich über 3,1 Millionen Euro sollen in die Erneuerung und Reparatur von Abwasserkanälen fließen. In der Bernhardisiedlung laufen diese Arbeiten bereits. Dort werden Leitungen aus Privatgrund auf öffentliche Flächen verlegt, einige Abschnitte repariert und/oder größer dimensioniert. In Bergstetten soll das Abwasserprojekt im Herbst starten. Dort sind heuer ein Stauraumkanal und ein Pumpwerk vorgesehen. Über die Frage, wie dies finanziell abgewickelt wird, werde der Gemeinderat wohl in den kommenden Wochen entscheiden, so der Bürgermeister gegenüber unserer Zeitung.

Im Bernhardiring in Kaisheim werden zudem die Trinkwasserleitungen erneuert. Die alten stammen aus den 1950er Jahren und sind laut Scharr derart marode, dass zuletzt rund 50 Prozent des Wassers, das aus den Brunnen für diesen Bereich bezogen wird, durch Lecks im Erdreich versickerten. 877000 Euro kosten die neuen Leitungen. Die Bürger bezahlen diese Investition in den kommenden Jahren über die Trinkwassergebühren.

Für den Breitbandausbau haben die Räte 500000 Euro in den Etat gestellt. Ziel sei, Glasfaserleitungen bis ins Haus zu verlegen. Wo dies genau mithilfe des staatlichen Förderprogramms passiert, ist nach Auskunft des Bürgermeisters noch nicht endgültig entschieden. Bezüglich der Gebiete seien noch Details zu klären.

Die Kommune möchte heuer auch Flächen kaufen, um im Kernort neues Wohnbauland anbieten zu können. 400000 Euro stehen dafür zur Verfügung.

Mit der Erweiterung des Rathauses im direkt anschließenden Strauß-Haus will die Gemeinde ein seit Jahren diskutiertes Thema anpacken. 350000 Euro sind 2018 eingeplant. Damit soll Scharr zufolge im Erdgeschoss des Strauß-Hauses ein Multifunktionsraum entstehen, ein Treppenhaus wird eingebaut, um einen zweiten Rettungsweg zu haben und es werden erste Dachreparaturen vorgenommen.

Weitere Investitionen: 176000 Euro für neue Straßenlampen, 125000 Euro für die Außensanierung der Kirche in Gunzenheim (sie soll einen barrierefreien Zugang erhalten), 100000 Euro für den Bauhof der Gemeinde (neuer Radlader und Kehrmaschine), 50000 Euro für die Vorplanung des Ausbaus der Max-Straßer-Straße in Gunzenheim, 45000 Euro für neue Feuerwehrausrüstung und 20000 Euro für die Schadensermittlung in der Kirche in Leitheim.

Auf der Einnahmenseite verzeichnet die Kommune ein leichtes Plus. Der Gewerbesteueranteil steigt um 150000 Euro auf 2,27 Millionen Euro, die Schlüsselzuweisungen des Freistaats von gut 1,1 auf knapp 1,3 Millionen Euro. Die Gewerbesteuer-Einnahmen bleiben mit knapp 600000 Euro wohl in etwa gleich. Gleiches gilt für die Kreisumlage, welche die Gemeinde bezahlen muss. Sie liegt bei 1,6 Millionen Euro.

