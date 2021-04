vor 55 Min.

Kaisheim: Das letzte Grundstück ist verkauft

Auf diesem Grundstück im Gewerbepark in Kaisheim will eine Firma, die bislang in Mittelstetten beheimatet ist, einen Zweigbetrieb errichten.

Plus Im Gewerbepark in Kaisheim siedelt sich eine weitere Firma an. Der Bürgermeister erklärt, wie es jetzt beim Thema Bauland weitergehen soll.

Von Wolfgang Widemann

Im Gewerbepark in Kaisheim will sich ein weiteres Unternehmen ansiedeln. Der Gemeinderat hat nun einen Bauantrag der Firma Bayerische Zauntechnik einstimmig genehmigt. Damit seien auch alle Grundstücke in dem Gewerbegebiet verkauft, teilt Bürgermeister Martin Scharr mit. Der Betrieb namens Bayerische Zauntechnik mit acht Beschäftigten ist bislang im Rainer Stadtteil Mittelstetten beheimatet. Nun soll laut Geschäftsführer Paul Landes in Kaisheim ein Zweigbetrieb entstehen. Die Lage an der B2 sei optimal. In Mittelstetten ist mittlerweile zu wenig Platz Die Pläne sehen ein 15 Meter langes und zwölf Meter breites Verwaltungsgebäude sowie ein Nebengebäude für Lager und Werkstätte mit den Maßen zwölf mal fünf Meter vor. Die Gebäude sollen eine Höhe von bis zu 6,40 Meter haben. Der Standort in Kaisheim sei für den Vertrieb und den Warenumschlag gedacht, so Landes. In Mittelstetten habe das Unternehmen, das ständig wachse, mittlerweile zu wenig Platz. Der Firmenchef hofft, dass im Spätsommer die Bauarbeiten starten könnten. Die Gemeinde Kaisheim verfügt nach Auskunft von Bürgermeister Scharr jetzt im Gewerbepark über kein freies Grundstück mehr. Deshalb sehe sich die Gemeinde nach Flächen um, auf denen ein weiteres Gewerbegebiet entstehen kann. Derzeit habe die Kommune mehrere Bereiche im Auge, die dafür geeignet sein könnten. Das Problem: Die Grundstücke müssten erst erworben werden. Hier tat sich die Marktgemeinde in der Vergangenheit schwer. Praktisch alle Flächen im Randbereich des Kernorts gehören dem Freistaat Bayern. Verhandlungen über einen Verkauf zogen sich meist lange hin. Momentan ist die Gemeinde bestrebt, vom Staat ein Areal zu kaufen, auf dem ein Wohngebiet entstehen soll. Lesen Sie auch: Nachbar verprügelt: Paar aus Kaisheim steht vor Gericht

