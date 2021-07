Kaisheim

18:30 Uhr

Die Kita-Gebühren in Kaisheim steigen deutlich

Plus Junge Familien werden für die Betreuung ihrer Kinder in Kaisheim künftig mehr zur Kasse gebeten. Wie die Gemeinde diesen Schritt begründet.

Von Wolfgang Widemann

Die Kosten für Kindertagesstätten reißen in die Kassen der Kommunen ein großes Loch. Das ist auch in der Marktgemeinde Kaisheim so. Sie muss jedes Jahr ein Defizit von einigen Hunderttausend Euro ausgleichen. Weil die Finanzlage in Kaisheim seit jeher besonders angespannt ist, ist die Gemeinde angehalten, ihre Einnahmen zu verbessern beziehungsweise die Verluste zu verringern. Soll dies auch im Kindergarten, in der Kinderkrippe oder bei der Mittagsbetreuung in der Grundschule geschehen? Sollen die Eltern der Kinder dafür (mehr) zahlen müssen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

