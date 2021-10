Musikalische Wundertüte bei den Donauwörther Kulturtagen

Plus Die Musical-Company Kaisheim liefert eine reife konzertante Aufführung im Rahmen der Donauwörther Kulturtage ab. Und Organisatorin Heidi Thum-Gabler verriet spannende Pläne für die Musical-Fans der Region.

Tanzende Regenschirme, fetzige Choreografie, heiße Rhythmen, präzise Instrumentalisten und schöne Stimmen: Das Musical ist zurück auf der lokalen Bühne – und das in Form einer musikalischen Wundertüte, aus der allerhand kantable Überraschungen zum Vorschein kommen. Konzertant kommt das Bühnentreiben freilich diesmal daher, nicht opulent in augenfällige Kostüme und imposante Kulissen gehüllt. Denn Corona macht sich auch hier als Spaßverderber bemerkbar und hat zuletzt üppig geplanten Inszenierungen den Garaus gemacht.