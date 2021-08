Eine Spritztour mit Folgen durch Altisheim

Mit dem Auto des Kumpels - und mit ordentlich Alkohol wollte ein 18-Jähriger in Kaisheim eine Spritztour starten. Er landete im Graben.

Ein gerade 18-jähriger Kaisheimer befand sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst auf einer privaten Geburtstagsfeier, als er das Geburtstagsgeschenk aus dem Fahrzeug eines Freundes holen wollte. Offenbar entschied er sich aber kurzfristig anders und machte mit dem Fahrzeug ohne Wissen des Kumpels eine Spritztour.

Drei seiner Freunde überredete er mit ihm mitzufahren. Der 18-Jährige war dann mit dem Auto schließlich gegen 0.30 Uhr auf der Staatsstraße 2215 von Altisheim in Richtung Zirgesheim unterwegs und wollte am Ortsausgang Altisheim nach links in die Gartenstraße einbiegen. Hier verlor er an der dortigen Spitzkehre offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in den dortigen Graben.

Ein Traktor sollte zu Hilfe gerufen werden

Einen kurz darauf zufällig vorbeikommenden Autofahrer hielten der 18-Jährige und die Mitinsassen an, um sich zu einem befreundeten Landwirt fahren zu lassen, der sie mit einem Traktors aus dem Graben ziehen sollte.

Vor Eintreffen des Landwirts kam jedoch zufällig eine Polizeistreife hinzu. Hierbei stellten die Beamten bei dem 18-jährigen Fahrer erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von weit über 1,1 Promille. Daher wurde der junge Kaisheimer mit zur Dienststelle genommen, wo dann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Kaisheimer erwarten nun eine Anzeige (unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs) sowie ein laut Polizei „vermutlich längerer Führerscheinentzug“. (dz)

