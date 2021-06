Kaisheim

29.06.2021

Endlich wieder Kabarett im Thaddäus Kaisheim

Plus Er nennt sich selbst Kettenhund des Herrn oder Blockwart Gottes: Andreas Rebers hat nach der Zwangspause eine klare Meinung zu Corona.

Von Helmut Bissinger

„Dieser Ort gehört zu den schönsten und liebevollsten, an dem man sein Geld verdienen kann.“ Das hat Andreas Rebers ins Gästebuch der Kulturbühne Thaddäus in Kaisheim geschrieben, als er in der Kleinkunstbrauerei erstmals gastierte. Umso nachvollziehbarer, dass der Kabarettist nun zurückkehrte – erst das zweite Gastspiel nach dem Neustart und kurz vor Auftritten in München und Wien. Rebers empfing ein „volles Haus“ und jene Atmosphäre, die er in so guter Erinnerung hatte.

