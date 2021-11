Kaisheim

18.11.2021

Engpass bei Kita-Plätzen: Kaisheim baut auf Natur und Container

Seit Anfang November wird ein Teil der Krippenkinder in Kaisheim in diesem Container-Provisorium unterhalb des Schulzentrums betreut.

Plus Das Landratsamt muss mitspielen: Wie die Gemeinde Kaisheim den steigenden Bedarf an Kindergarten- und Kinderkrippen-Plätzen decken will.

Von Wolfgang Widemann

Der Bedarf an zusätzlichen Plätzen im Kindergarten und in der Kinderkrippe ist in der Marktgemeinde Kaisheim dringender denn je. Das verdeutlichte Bürgermeister Martin Scharr im Gemeinderat. Der will nun mit mehreren Maßnahmen die Situation kurzfristig verbessern. Dazu gehören ein sogenannter Naturkindergarten und eine weitere Containerlösung.

