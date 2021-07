Kaisheim

18:27 Uhr

Ermittlungen gegen JVA-Bedienstete in Kaisheim

In der Justizvollzugsanstalt Kaisheim sorgte ein Häftling, der unter Drogeneinfluss stand, für mächtig Stress. In der Folge erfolgten Strafanzeigen gegen drei Bedienstete.

Plus Im Gefängnis in Kaisheim soll ein Beamter einen Häftling geschlagen haben. Der hat zuvor mächtig Stress gemacht. Auch zwei weitere Beamte haben nun Ärger.

Von Wolfgang Widemann

Die beiden Fälle gleichen sich bis ins Detail. Im Bezirkskrankenhaus Donauwörth soll ein Polizist im Mai 2020 einen renitenten Betrunkenen, der sich dem Personal widersetzte, alle Umstehenden beleidigte und schließlich dem Beamten in die Augen spuckte, geschlagen haben. Zwei Pflegekräfte meldeten ihre Beobachtungen weiter, der Beamte und ein Kollege wurden angezeigt und müssen nach einem Gerichtsurteil in erster Instanz um ihren Job bangen. Jetzt wird bekannt: Auch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim gab es einen Vorfall, der gleich für drei Bedienstete straf- und disziplinarrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte.

