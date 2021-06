Fahrer eines Riesen-Pick-Ups hat in Kaisheim wieder Ärger mit der Polizei

Erneut fällt ein 25-Jähriger negativ auf, weil er sich mit einem übergroßen Pick-Up einem anderen Bürger die Ausfahrt versperrte.

Der Besitzer eines übergroßen US-Geländewagens mit Ladepritsche (Pick-up) ist erneut negativ aufgefallen – und hat sich erneut eine Strafanzeige eingehandelt.

Der Mann war erst am 21. Mai auf der B2 nahe Donauwörth erwischt worden, weil er nicht über die nötige Fahrerlaubnis verfügt, ein Gespann mit einem Gesamtgewicht von über 4,5 Tonnen zu steuern. Dafür benötigt er in Deutschland einen Führerschein der Lkw-Klasse. Am Mittwochmorgen parkte der 25-Jährige mit dem Klein-Lkw samt Anhänger nun in Kaisheim direkt vor der Hofeinfahrt eines Wohnanwesens in der Stauferstraße – und versperrte dem Bewohner von 6.45 bis 7.40 Uhr den Weg.

Der Fahrer hat einem Anlieger in Kaisheim den Weg versperrt

Der Anlieger wollte in dieser Zeit das Grundstück verlassen. Er wusste sich nicht anders zu helfen, als die Polizei zu verständigen. Bis diese eintraf, war das Gespann zwar versetzt, allerdings stellten die Beamten fest, dass der Fahrer weiter keine Lizenz für den Pick-up mit Anhänger hat. Konsequenz: eine weitere Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (dz)