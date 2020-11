vor 49 Min.

Kaisheim: Falsche Handwerker erleichtern Seniorin um viel Geld

Zwei Ganoven erbeuten von einer 83-jährigen Frau in Kaisheim eine hohe vierstellige Summe. Mit welcher Masche die Betrüger vorgegangen sind.

Eine Seniorin in Kaisheim ist einem betrügerischen Duo aufgesessen. Die Seniorin, die in einem Einfamilienhaus wohnt, wurde von zwei bislang unbekannte Männer angesprochen, ob sie nicht ihr Dach sanieren lassen wolle.

Einer der Beiden übte erheblichen Druck auf die 83-jährige Hausbesitzerin aus und beide Männer gingen anschließend gemeinsam mit der Seniorin auf den Dachboden um sich die Eindeckung anzusehen. Dabei entdeckte einer der vorgeblichen Handwerker einen angeblichen Wasserfleck, der eine Reparatur unabdingbar machen sollte. In der Folge einigte sich die Bewohnerin mit den zwei Unbekannten auf eine Firsterneuerung.

Das Duo fährt die Frau eigenhändig zur Bank

Das Duo gab an, das Geld heute noch zu brauchen und fuhr die Frau zu einer Bankfiliale. Dort hob sie einen hohen vierstelligen Betrag ab und händigte diesen an die beiden Männer in bar aus. Im Nachgang erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizeiinspektion Donauwörth wegen Betrugsverdachts.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben. der eine war etwa 1,70 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, war schlank und hatte kurzes Haar. Er trug einen weiß-blauen Trainingsanzug und eine farbige Maske. Der andere Mann war 1,70 Meter groß und etwa 35 Jahre alt, hatte ebenfalls kurzes Haar und war schlank. Er trug eine Kapuzenjacke und eine farbige Maske. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

Themen folgen