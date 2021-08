Hafenreuter Straße in Kaisheim wird gesperrt

In einigen Wochen wird die Hafenreuter Straße in Kaisheim gesperrt. Nach der Sperrung beginnen weitere Arbeiten.

Die Hafenreuter Straße in Kaisheim wird in der Zeit von Montag, 16. August, bis zum 17. September voll gesperrt. Die Sperrung beginnt ab der Einmündung Hoher Garten und geht bis zum Ortsausgang Richtung Bernhardi-Siedlung. Grund sind Bauarbeiten an Kanal- und Wasserleitungen. Eine Umleitung ist vorhanden. Nach dem 17. September beginnen dann die Bauarbeiten am Ortseingang der Bernhardi-Siedlung.

Auf Nachfrage heißt es aus dem Landratsamt, dass diese ebenfalls ein bis zwei Monate dauern werde. Ein genaues Enddatum könne momentan noch nicht festgelegt werden, da nicht bekannt sei, wie schnell die Bauarbeiten beendet werden können. (pm)