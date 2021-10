Kabarettist Arnuf Rating im Thaddäus: Er ist lebenslänglich gegen alles

Arnulf Rating rechnet bei seinem Kabarettabend im Kaisheimer Thaddäus mit den Stars im „Zirkus Berlin“ ab. Geimpft ist er nicht – und erklärt warum.

Er ist kein Freund moderner Medien. Deshalb kommt Arnulf Rating mit einem Koffer auf die Bühne. Sein Inhalt: ein Stapel mit älteren, aber auch aktuellen Zeitungen. Zu jeder Titelgeschichte hat er etwas zu sagen. Dabei muss das Publikum mehr als nur aufmerksam sein, denn Ratings Sprechgeschwindigkeit führt dazu, dass manche geistreiche Pointe „schnell ums Eck“ ist. Rating ist nicht zum ersten Mal auf der Kleinkunstbühne des Thaddäus in Kaisheim zu Gast, aber erstmals mit seinem Programm „Zirkus Berlin“.

Die jungen Menschen, sinniert Rating, würden versuchen, mit der Hand über die Titelseiten von Zeitungen zu streichen und seien verblüfft, dass man mit dieser Methode nicht blättern könne. Rating zeigt Schlagzeilen über Donald Trump oder Boris Johnson und dazu provozierende Bilder der polarisierenden Politiker. Aber natürlich bekommen auch die deutschen Stars des „Zirkus Berlin“ ihr Fett weg.

Arnuf Rating fragt in seinem Programm "Zirkus Berlin": Ist Kultur etwa kein Lebensmittel?

Manchmal verpackt der Kabarettist seine Bonmots in einen Plauderton. Natürlich nimmt er auch den politischen Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie aufs Korn. Lebensmittelläden blieben auf, während die Kultur im Lockdown verschwand. „Ein unhaltbarer Zustand“, sagt Rating und fragt: „Ist Kultur etwa kein Lebensmittel?“

Auch die Donauwörther Zeitung kramt Rating hervor und bleibt an der Überschrift: „Gehen der Kirche junge Menschen verloren?“ hängen. Das wäre schade, meint Rating augenzwinkernd, um hinzuzufügen: „Was in der Sakristei passiert, ist kein Verbrechen, sondern ein Kardinal-Fehler.“ Seine Pointen sind sprunghaft: „Wenn du denkst, es geht nicht blöder, kommt ein Spruch von Markus Söder.“ So tauchen sie fast alle auf: die Akteure in Angela Merkels „gemischter Raubtiergruppe“.

Rating wird gerne als „älteste spitze Zunge Deutschlands“ eingestuft. Erst vor einigen Tagen hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert. Das sieht man ihm in seiner Bühnenmontur nicht an: Nadelstreifen-Dreiteiler, rote Schuhe, schriller Haarkranz – fertig ist der Politclown. Zu seinen Auftritten fährt er mit der Bahn, immer schon. Die seit den Siebzigern eingeübte Renitenz des Alt-Anarchos lässt immer wieder grüßen. Ganz frei nach der Devise: Wenn der Staat mich zu Handlungen nötigt, werde ich bockig. Rating ist nicht geimpft. Trotz seines Alters und seiner Auftrittsreisen durch ganz Deutschland. Er halte die Hygieneregeln ein, teste sich vor jeder Show, sein Immunsystem funktioniere, da sei eine Impfung nicht nötig, hat er kürzlich gesagt. Meinungsverschiedenheiten prägen ihn, ganz nach dem Motto: „Lebenslänglich dagegen.“