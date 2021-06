Kaisheim

05:28 Uhr

Kaisheim geht gegen wildes Parken im Ortskern vor

Im Zentrum von Kaisheim wird – wie hier in der Abteistraße – an einigen Stellen wild geparkt. Dieser Zustand soll sich bald ändern.

Plus Im Zentrum von Kaisheim parken Besucher und Kunden oftmals kreuz und quer. Das soll sich bald ändern. Was der Gemeinderat plant.

Von Wolfgang Widemann

Im Zentrum von Kaisheim wollen viele Autofahrer parken: Kunden der Geschäfte, die Bediensteten und Besucher der Justizvollzugsanstalt, Anwohner, Eltern, die ihren Nachwuchs in den Kindergarten bringen oder ihn dort abholen, sowie Touristen, die in dem Ort an der Romantischen Straße einen Halt machen. Dies hat zur Folge, dass Fahrzeuge oft an Stellen stehen, an die sie eigentlich nicht hingehören. Bislang konnte die Polizei dagegen nur teilweise einschreiten. Das soll sich nach dem Willen des Gemeinderats bald ändern.

