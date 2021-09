Kaisheim hat jetzt ein "Seelsorger-Team"

Plus Pater Georg Gantioler und Andreas Fritsch werden im Kaisheimer Marienmünster in einem eindrucksvollen Gottesdienst feierlich willkommen geheißen.

Mit einem feierlichen Gottesdienst im Marienmünster in Kaisheim haben Pater Georg Gantioler und Pater Andreas Fritsch ihre Ämter als neue Seelsorger der Pfarreiengemeinschaft Kaisheim angetreten. Diese umfasst die beiden Pfarreien Mariä Himmelfahrt Kaisheim mit der Filialkirche St. Georg Hafenreut und St. Willibald Altisheim mit der Filialkirche St. Blasius Leitheim.