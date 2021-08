Kaisheimer Sportheim unter Wasser gesetzt: Täter ermittelt

Plus Die Täter, die vor gut einer Woche das Kaisheimer Sportheim unter Wasser gesetzt haben, sind ermittelt.

Jetzt ist klar, wer vor gut einer Woche das Sportheim in Kaisheim unter Wasser gesetzt hat. Die Polizei Donauwörth berichtet, dass zwei Jugendliche gestanden haben, für die Tat verantwortlich zu sein.