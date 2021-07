Kaisheim

28.07.2021

Karl Heinz Bablok ist nicht mehr im Kaisheimer Gemeinderat

Plus Der Grünen-Politiker Karl Heinz Bablok verlässt den Gemeinderat Kaisheim. Sein Grund: Das Alter: Dabei wurde erst vor eineinhalb Jahren gewählt.

Von Wolfgang Widemann

Es war schon spät am Dienstagabend im Gemeinderat in Kaisheim, als Bürgermeister Martin Scharr am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung dem Grünen-Ratsmitglied Karl Heinz Bablok das Wort für eine überraschende Mitteilung in eigener Sache erteilte. Bablok erklärte, dass er von seinem Amt zurücktrete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen