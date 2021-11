Keller Steff rockt im voll besetzten Thaddäus

Plus Der Keller Steff bringt das Publikum im Thaddäus mit bayerischer Mundart zum Lachen. Manches wirkt zufällig – oder ist es fester Teil des Programms?

Ist es Charme, Talent oder Wortwitz? Er ist kaum auf der Bühne, da fängt das Publikum an, nach seiner Pfeife zu tanzen. Der „Keller Steff“ ist ein Künstler, der weiß, wie man ein Konzert rockt! Mit Gitarre und Mundharmonika, mit stimmungsvollen, aber auch – wie er es nennt – chanson-getragenen Balladen brachte er eine ganze neue Stimmungsnote in die diesmal voll besetzte Kleinkunstbrauerei Thaddäus nach Kaisheim.