Kind erbricht sich in Auto: Familie bei Kaisheim verunglückt

Eine junge Familie ist am Samstag auf der B2 mit dem Auto bei Kaisheim verunglückt. Am Steuer des Wagens, der in Richtung Norden unterwegs war, saß ein 48-Jähriger. Mit im Wagen waren seine Frau sowie zwei Kinder, zwei und vier Jahre alt. Auf dem Abschnitt zwischen Kaisheim und Buchdorf erbrach sich die Zweijährige auf dem Rücksitz.

Der Vater erschrak dadurch und behielt das Kind fortwährend über den Rückspiegel im Auge, während er die Scheiben herunterließ. Durch die Unaufmerksamkeit geriet der Pkw von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Bei dem Unfall dürfte ein Schaden von über 1500 Euro entstanden sein. Die Familienmitglieder blieben unverletzt. (dz)

