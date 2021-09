Krippe in Containern in Kaisheim wird erst später fertig

Plus Die Gemeinde Kaisheim will neue Krippenplätze für kleine Kinder schaffen. Das Projekt verzögert sich.

Eigentlich sollten Mädchen und Buben in Kaisheim in diesen Tagen eine provisorische Kinderkrippe beziehen. Doch die Container-Lösung für eine zusätzliche Gruppe lässt auf sich warten. Bürgermeister Martin Scharr informierte jetzt auf Anfrage im Gemeinderat über den neuesten Stand der Maßnahme.