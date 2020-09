17:00 Uhr

Kaisheim: Mann reißt 13 Leitpfosten heraus und wird erwischt

Insgesamt 13 Leitpfosten hat ein Mann zwischen Sulzdorf und Fünfstetten am Fahrbahnrand herausgerissen.

Unter Alkoholeinfluss hat ein 35-Jähriger mehrere Leitpfosten an der Kreisstraße DON 20 zwischen Sulzdorf und Fünfstetten herausgerissen. Die Polizei erwischt ihn.

Ein 35-Jähriger hat am Mittwochabend 13 Leitpfosten an der Kreisstraße DON 20 zwischen Sulzdorf und Fünfstetten herausgerissen – doch die Polizei fasste ihn noch vor Ort. Eine Autofahrerin hatte den Beamten zufolge um 18.45 Uhr gemeldet, dass auf der Kreisstraße ein Fußgänger unterwegs sei, der zahlreiche Leitpfosten herausreiße und an den Fahrbahnrand werfe. Eine Polizeistreife konnte den Mann kurz darauf etwa 300 Meter vor Fünfstetten antreffen. Kurz vor dem Eintreffen der Beamten hatte er einen orangefarbenen Leitpfosten weggeworfen. Diesen hatte er laut den Beamten zu Beginn seiner Aktion herausgerissen und als „Gehstock“ verwendet.

Der 35-Jährige aus dem Donau-Ries-Kreis war alkoholisiert

Insgesamt hatte der Mann auf einer Länge von etwa zwei Kilometern dreizehn Leitpfosten herausgerissen. Nach aktuellen Ermittlungsstand kam es zu keinen Schäden an Fahrzeugen. Der Mann war sichtbar alkoholisiert, verweigerte aber einen Test zur Feststellung des Promillewerts. Die Beamten zeigten ihn wegen Verdachts auf Sachbeschädigung, Diebstahl und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, stellte die Streifenbesatzung nach Möglichkeit die Leitpfosten provisorisch wieder auf. Der zuständige Kreisbauhof Monheim wurde informiert. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen