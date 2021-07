Nach Fischsterben: Entwarnung am Badeweiher in Kaisheim

Plus Im Badeweiher bei Kaisheim waren dutzende tote Fische entdeckt worden. Das Gewässer wurde gesperrt. Nun liegen erste Ergebnisse der Untersuchungen vor.

Der seit vorigen Freitag gesperrte Badeweiher bei Kaisheim kann wieder freigegeben werden. Diese gute Nachricht der zuständigen Behörden ging am Donnerstag im Rathaus der Marktgemeinde ein.