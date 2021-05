Kaisheim/Niederschönenfeld

27.05.2021

Wie Häftlinge in unseren Gefängnissen geimpft werden

In der JVA Kaisheim (im Bild) ist die Impfbereitschaft unter den Insassen aktuell überschaubar, in Niederschönenfeld sieht es etwas besser aus.

Plus Häftlinge beschweren sich zwar über coronabedingte Einschränkungen. Doch die wenigsten wollen eine Impfung. Wie ist es beim Personal?

Von Wolfgang Widemann

Sechs Häftlinge der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim haben sich kürzlich an den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags gewendet und über coronabedingte Einschränkungen beschwert. Als probatestes Mittel, die Pandemie zu überwinden, sehen Experten das Impfen an. Die Möglichkeit, die Ansteckungsgefahr auf diese Weise zu minimieren, besteht in diesen Wochen sowohl für die Bediensteten als auch die Gefangenen in den Anstalten in Kaisheim und Niederschönenfeld. Jedoch: Bislang hat nur ein relativ kleiner Teil der Genannten ein Interesse daran.

