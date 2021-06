Pfarrer Werner Eyner verlässt Kaisheim überraschend

Plus Die Entscheidung des Bistums Augsburg kam für die Gemeinde und auch für den Geistlichen selbst völlig unerwartet, wie er sagt.

Der Kaisheimer Ortsgeistliche Werner Eyner hat am Wochenende in den Gottesdiensten völlig überraschend mitgeteilt, dass er die dortige Pfarreiengemeinschaft Mariä Himmelfahrt Ende August verlassen wird. Wie er gestern gegenüber unserer Zeitung sagte, sei er von Seiten der Diözese Augsburg zu diesem Schritt angehalten worden.