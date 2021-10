Kaisheim

Rathaus-Bedienstete ziehen in neue Räume um

Umzug in die renovierten Räume des Strauß-Hauses: (von links) Bürgermeister Martin Scharr, Brigitte Tinkl und Martina Hespeler im neu eingerichteten Einwohnermeldeamt in Kaisheim.

Plus In Kaisheim ist das nächste Stockwerk im Strauß-Haus (fast) fertig. Der Rathaus-Dachstuhl ist morscher als gedacht.

Von Wolfgang Widemann

Zwölf Jahre nach dem Kauf des Strauß-Hauses und neun Jahre nach einem Bürgerentscheid hat in Kaisheim am Mittwoch in der Rathausverwaltung eine neue Ära begonnen: Die Bediensteten der Kämmerei, der Kasse und des Einwohnermeldeamts sind in das komplett sanierten und umgebaute Nachbargebäude umgezogen, das direkt an das Rathaus anschließt. Die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde können ihre Behördengänge am Donnerstag erstmals in diesen Räumen verrichten.

