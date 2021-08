Kaisheim

vor 12 Min.

Schmuggelauftrag für ein Handy: Häftling der JVA Kaisheim vor Gericht

In der JVA Kaisheim soll ein Häftling versucht haben, mit Geld einen Bediensteten davon zu überzeugen, Handys in das Gefängnis zu schmuggeln.

Plus Ein Gefangener soll einem Beamten Geld geboten haben, damit dieser Handys „hinter Gitter“ schmuggelt. Die im Raum stehende Summe ist nicht gering.

Von Michael Siegel

Ein Leben ohne Handy? Das kann sich so mancher nicht vorstellen, obwohl er alle Freiheiten genießt. Wie viel schwerer muss dieser Verzicht wiegen, wenn man im Gefängnis sitzt und nicht mit seinem Mini-Computer telefonieren, Musik hören, Videos anschauen, Spiele spielen darf? Aber wie es immer wieder gelingt, in den geschützten Raum des Gefängnisses Drogen hineinzuschmuggeln, teils sogar Waffen, so gelangen auch Mobiltelefone dort hinein. „Es gibt illegale Handys im Gefängnis – in jedem Gefängnis, auch in Kaisheim“, sagte ein Zeuge während des jetzt aufgenommenen Verfahrens gegen einen 38-jährigen Häftling.

