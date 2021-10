Kaisheim

vor 16 Min.

Simone Solga fragt: „Hat der Braun den Altmaier gefressen?“

Simone Solga trat im Thaddäus in Kaisheim auf.

Plus Die Kabarettistin Simone Solga spaziert bei ihrem Auftritt im Thaddäus in Kaisheim mit spitzer Zunge durch den Politik-Zirkus

Von Helmut Bissinger

Jahrelang war sie als Kanzlerinnensouffleuse unterwegs. Nun geht die Ära Merkel zu Ende. Und mit ihr auch die Karriere von Simone Solga? Möchte man meinen. Doch was die bekennende Ostdeutsche bei ihrem Gastspiel in neuer Rolle auf der Kleinkunstbühne des Thaddäus in Kaisheim nun auftischte, war bissig, feuerwerksähnlich, und – einige Längen ausgenommen – voller Humor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen