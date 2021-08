Straße im Zentrum von Kaisheim ist gesperrt

Plus Mitten in Kaisheim wird der Abwasserkanal saniert, deshalb wird die Straße ab 9. August gesperrt. Umwege sind notwendig

Im historischen Zentrum von Kaisheim müssen Autofahrer in den kommenden Wochen einige Umweg in Kauf nehmen. Auf dem Münsterplatz und auf dem Abschnitt der Abteistraße im Bereich der Hauptpforte der Justizvollzugsanstalt (JVA) wird der Abwasserkanal saniert.