Seniorin übersieht in Sulzdorf Lkw: Totalschaden

Eine Seniorin hat bei ihrer Fahrt durch Sulzdorf einen von links kommenden Lkw übersehen, der aber Vorfahrt hatte. Ihr Wagen ist Totalschaden.

Am Montagnachmittag gab es in Sulzdorf einen Unfall. Eine 75-jährige Autofahrerin war auf der Raiffeisenstraße und die spitze Kehre Richtung Wemding nehmen. Beim Abbiegen bedachte sie wohl nicht, dass der Verkehr auf dieser Straße Vorfahrt hat. So übersah sie den von links kommenden Lkw oder schätzte die Verkehrslage falsch ein und es kam zum Unfall. Es krachte und das Auto der Frau musste angesichts eines Totalschadens abgeschleppt werden.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei Donauwörth auf etwa 6000 Euro. Beim Lkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Verletzt wurde niemand, so die Polizei Donauwörth.