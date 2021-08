Unbekannte setzen das Sportheim in Kaisheim unter Wasser

Unbekannte haben am Kaisheimer Sportheim hohen Schaden angerichtet. Sie fluteten über ein gekipptes Fenster mit einen Wasserschlauch den Keller.

Unbekannte haben am Kaisheimer Sportheim in der Schulstraße hohen Schaden angerichtet. Die Personen steckten laut Polizei einen Wasserschlauch, der üblicherweise für die Reinigung der Schuhe Verwendung findet, in ein gekipptes Fenster. Anschließend wurde das Wasser aufgedreht.

Über mehrere Stunden lief dieses in den Keller und setzte diesen komplett unter Wasser. Zudem wurde eine Lichtöffnung mit Glasbausteinen eingeworfen und zerstört. Der insgesamt entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert, beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Euro.

Der Tatzeitraum in Kaisheim kann eingegrenzt werden

Die Beamten nahmen strafrechtliche Ermittlungen auf. Tatzeitraum ist zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 6:20 Uhr. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.