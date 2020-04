10:27 Uhr

Kaisheim: Unbekannter lässt Luft aus Reifen

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der zwischen Freitag und Samstag Luft aus den Reifen eines Autos abgelassen hat.

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, aus den beiden rechten Reifen eines in der Kaisheimer Ulrichstraße abgestellten Opel Corsa die Luft ausgelassen. Er drehte auch das hintere Kennzeichen auf den Kopf. Einer der Reifen saß komplett auf der Felge auf und wurde dabei beschädigt. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro aus. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 in Verbindung setzen. (dz)

