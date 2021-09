Unfall auf der B2 bei Kaisheim: Suche nach Fahrer eines Kleintransporters

Der Fahrer eines Kleintransporters sorgte dafür, dass eine 21-Jährige ausweichen musste und gegen einen Leitpfosten fuhr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei Donauwörth sucht nach einem Fahrer eines Kleintransporters, der am Freitag einen Unfall verursacht hat. An der B2 von Donauwörth kommend wollte die 21-jährige am Freitag gegen 18.45 Uhr in Richtung Kaisheim mit ihrem Auto abfahren. Sie wechselte dazu auf den Ausfädelungsstreifen.

Fahrer zwingt 21-Jährige zu Ausweichmanöver und fährt danach weiter

Wie die Polizei mitteilt, wechselte unvermittelt vor ihr der Fahrer ein es Kleintransporters ebenfalls auf die Spur. Die Frau musste darauf nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter zu vermeiden. Dabei stieß sie jedoch einem Leitpfosten zusammen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden und der Leitpfosten wurde zerstört. Der Verursacher fuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, weiter.

Polizei sucht nach Verursacher

Nach Angaben der Polizei ist nur bekannt, dass es ein creme/beige-farbener Kleintransporter ist. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise zum Verursacher geben kann, soll sich bitte unter 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth melden. (dz)

