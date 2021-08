Kaisheim

07:02 Uhr

Wildpinkeln und Hunde sind am Kaisheimer Badweiher tabu

Plus Der Gemeinderat in Kaisheim legt Regeln für den Badeweiher fest. Damit können Bußgelder verhängt werden.

Von Wolfgang Widemann

Die Erholungssuchenden am Badeweiher bei Kaisheim müssen sich von Freitag an offiziell an bestimmte Regeln halten. Der Gemeinderat hat eine Satzung erlassen, um auf der Liegewiese, im Weiher und auf dem Parkplatz für Sicherheit, Ordnung und Hygiene zu sorgen.

