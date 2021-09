Zwei Pater übernehmen Seelsorge in Kaisheim

Plus Nach dem Abschied von Pfarrer Werner Eyner sind die Nachfolger in der Pfarreiengemeinschaft Kaisheim schon da.

Der Übergang war nahtlos. Zum 1. September haben die Katholiken in der Pfarreiengemeinschaft Kaisheim gleich zwei neue Seelsorger bekommen: Georg Gantioler, 56, und Andreas Fritsch, 55.