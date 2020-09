vor 49 Min.

Kaisheim braucht mehr Betreuungsplätze

Plus Der Kindergarten und die Krippe in Kaisheim 2021 voll belegt. Die Gemeinde überlegt, wie sie die Kapazitäten erhöhen kann. Diese Varianten sind bereits im Gespräch.

Von Wolfgang Widemann

Der Kindergarten samt Krippe in Kaisheim ist nach Angaben von Bürgermeister Martin Scharr zum 1. Januar 2021 voll belegt. Angesichts der aktuellen Geburtenzahlen in der Kommune sowie der Tatsache, dass in naher Zukunft in mehreren Ortsteilen neue Wohngebiete entstehen, zwängen die Gemeinde aber dazu, das Betreuungsangebot zu erweitern.

Kaisheim: Rund 130 Kindergartenplätze werden in den nächsten Jahren benötigt

Zu diesem Ergebnis ist auch eine Sozialraumanalyse gekommen. Deshalb gebe es Überlegungen, wie die Zahl der Kindergarten- und Krippenplätze gesteigert werden könnte. Momentan zählt der Kindergarten vier Gruppen, in denen gut 100 Kinder unterkommen, und zwei Kinderkrippengruppen für 25 Mädchen und Buben. Der Prognose zufolge werden in den kommenden Jahren wohl rund 130 beziehungsweise 30 Plätze benötigt.

In einer Sitzung des Gemeinderats erkundigte sich Josef Mayer nach dem aktuellen Stand der Planungen. Der Bürgermeister erklärte, es seien noch nicht alle Varianten ausgearbeitet. Eine mögliche Lösung wäre, dass der Kindergarten mit zwei Langzeitgruppen in die jetzige Krippe einzieht und vier Gruppen weiter in dem eigentlichen Gebäude betrieben werden. In diesem Fall müsste an einem anderen Standort eine neue Krippe gebaut werden. Diesbezüglich müssten jedoch zwei Punkte geklärt werden. Zum einen müsse man sicherstellen, dass die staatlichen Fördergelder, die 2013/14 für den Neubau der Kinderkrippe flossen, durch die neue Nutzung nicht verloren gehen. Zum anderen benötige die Kommune ein passendes Grundstück. Alle Flächen, die in Betracht kämen, gehören laut Scharr dem Freistaat. Mit diesem müsste man sich erst einmal einigen.

Kaisheimer Bürgermeister: Entscheidung muss dieses Jahr getroffen werden

Eine weitere Option wäre dem Bürgermeister zufolge, an die aktuelle Krippe anzubauen, um eine weitere Gruppe dort unterzubringen. Der Kindergarten könnte derweil um eine Waldgruppe erweitert werden. Diese Idee hatte Gemeinderat Herbert Bauer ins Spiel gebracht.

Wie Bürgermeister Scharr gegenüber unserer Zeitung erklärt, sollen insgesamt wohl drei Varianten für mehr Kindergarten- und Krippenplätze in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats auf den Tisch kommen. Eine Entscheidung darüber, welcher Weg gegangen wird, müsse noch in diesem Jahr fallen.

