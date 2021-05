Landkreis Donau-Ries

16:26 Uhr

Das schlechte Wetter setzt Störchen im Donau-Ries-Kreis zu

Plus Kaltes Wetter und Regen machen den jungen Störche im Donau-Ries-Kreis den Start ins Leben schwer. In Rain gibt es nach Jahrzehnten eine freudige Nachricht.

Von Wolfgang Widemann und Barbara Würmseher

Kühle Temperaturen, immer wieder Regen und teilweise sogar Hagel – das Wetter im Mai hat den Menschen in der Region weniger gefallen. Geradezu dramatisch kann sich eine solche Witterung auf den Nachwuchs der Störche in der Region auswirken. In den Orten, in denen sich Meister Adebar angesiedelt hat, blicken in diesen Tagen viele Menschen besorgt hoch zu den mächtigen Nestern, denn noch ist nicht klar, ob die Jungvögel die frostig-feuchte Periode überlebt haben.

Themen folgen