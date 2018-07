18:33 Uhr

Kalvarienberg bald in neuem Licht?

Der zentrale Erinnerungsort an die Schlacht am Schellenberg in Donauwörth ist sanierungsbedürftig. Wie die Stadt die Reparaturen angehen will und was zu tun ist.

Von Thomas Hilgendorf

Donauwörth Diese Stätte ist ein Heiligtum für die Kirche, ein Gebetsort für viele gläubige Christen. Sie ist zudem ein Erinnerungsort an den leidvollen europäischen Machtkonflikt, der hier am 2. Juli 1704 ausgetragen wurde – und sie ist ein Ort des würdigen Gedenkens an die Leiden und die Auferstehung von Jesus Christus. Doch die Gedenkstationen haben Risse bekommen im Laufe der Zeit, Feuchtigkeit hat den kapellenartigen Häuschen zugesetzt. Höchste Zeit für Reparaturen. Diese will die Stadt ab sofort Schritt für Schritt angehen.

In den Haushaltsberatungen 2018 wurde vom Haupt- und Finanzausschuss der Stadt ein Haushaltsansatz von 10000 Euro zur Sanierung des Kalvarienberges genehmigt. Die Bedeutung des Kalvarienberges als geschichtliches Denkmal und zugleich „als Erholungs- und Besinnungsstätte in unmittelbarer Nähe der Promenade“ wurde vom Stadtrat ausdrücklich hervorgehoben. Die Verwaltung und der städtische Bauhof haben mittlerweile ein mehrjähriges Sanierungskonzept für den Kalvarienberg ausgearbeitet. Heuer sollen drei bis vier Stationen im Bereich der Kreuzigungsgruppe vom Bauhof saniert werden.

Unterschiedliche Schäden

Die Schäden sind unterschiedlich geartet: Die 14 Kreuzwegstationen befinden sich in unterschiedlich schlechtem Zustand. Die oberen Stationen bei der Kirche und der Kreuzigungsgruppe sind in schlechterem Zustand als die Stationen im Verlauf der Treppenanlage. Um eine dauerhafte Verbesserung des Bauzustandes zu erreichen, müsse um die Stationen mit dem Bagger aufgegraben, eine Noppenfolie am Gemäuer angebracht und eine Kiesschicht als Drainage angebracht werden, erläuterte Stadtkämmerin Gertrud Hammer am Montag im städtischen Hauptausschuss.

Fortan müsse so im Außenbereich der Station das Algenwachstum eingedämmt werden, die Feuchtigkeit müsse abfließen können. Die Bäume und das Strauchwerk um die Stationen müssten zudem so ausgeschnitten werden, dass Luft und Licht an das Gemäuer dringen können, so Hammer weiter. Die Stationen sollen zudem, je nach Schadensgrad, neu verputzt und gemalert werden.

Auch in der Kapelle gibt es bedenkliche Feuchtigkeitsschäden, der Putz ist bis an die Decke durchnässt. Inzwischen werden die Schäden dort durch das Landesamt für Denkmalpflege überwacht. Derzeit werde, so Hammer, eine passende Firma gesucht, die auf Feuchtigkeitsschäden in Kirchen spezialisiert ist. Das Sanierungskonzept soll sukzessive in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

