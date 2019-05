Kamera am Polizisten: Weniger Angriffe?

Wenn nur ein Übergriff dadurch verhindert wird, sind die Body-Cams sinnvoll.

Es gibt Orte, an die mag ein Polizist zu bestimmten Zeiten gar nicht gerne hin. Die Maximilianstraße in Augsburg gehört sicher dazu. Auf der Partymeile geht es vor allem an Wochenenden nachts rund. Es wird gefeiert, gesoffen – und gestritten. Kommt die Polizei hinzu, richten sich die Aggressionen schnell auch gegen die Beamten.

Einen derartigen Schwerpunkt gibt es – vielleicht abgesehen vom Ankerzentrum in Donauwörth – in Nordschwaben glücklicherweise nicht. Dennoch: Auch im Landkreis werden die Polizisten immer wieder bei Festen, bei Familienstreitigkeiten oder bei anderer Gelegenheit verbal und/oder körperlich angegangen, statistisch betrachtet mindestens einmal pro Woche.

Jetzt sind die Dienststellen mit den sogenannten Body-Cams ausgestattet. Die Erfahrungen damit sind andernorts positiv. Wenn auf diese Weise nun auch im Donau-Ries-Kreis die ein oder andere Auseinandersetzung vermieden wird, ist das absolut erfreulich.

