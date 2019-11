vor 21 Min.

Kantholz in die Reifen eines geparkten Autos gesteckt

Böse Überraschung für einen Autobesitzer bei Buchdorf: Als er zu seinem Wagen zurückkommt, liegt ein Ast auf seiner Motorhaube.

Ein 38-jähriger Buchdorfer hatte während einer Veranstaltung am Montag in der Gartenstraße in Buchdorf sein Auto geparkt.

Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkam, lag unter anderem ein wuchtiger Ast auf der Motorhaube. Zwischen die Speichen der hinteren linken Felge wurde ein Kantholz gesteckt. Dieses verkantete sich beim Losfahren derart in der Bremsscheibe, dass dieses nur noch mit Hilfsmitteln zu entfernen war.

Wer kann Hinweise geben?

Beim angegriffenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Skoda Superb. Hinweise zum Täter an die Polizei unter der Telefonnummer 0906/706670. (dz)

Themen folgen