19.02.2020

Kassier Mayer nach 51 Jahren verabschiedet

KAB Bäumenheim ehrt auch Hans Schöpf

Bei der Mitgliederversammlung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Asbach-Bäumenheim ist Josef Mayer nach 51 Jahren als Kassenwart verabschiedet worden. Zunächst ließ der Ortsvorsitzende Anton Rathgeber in Anwesenheit von Pfarrer Ivan Novosel und Kreissekretär Michael Dudella das vergangene Jahr Revue passieren.

Wieder wurden viele Vorträge angeboten. „Was ist Fairer Handel und wie kann jeder durch seinen Einkauf weltweit zu mehr Gerechtigkeit beitragen?“ Über diese Fragen informierte Ewald Lorenz-Haggenmüller aus Kempten, unterstützt von Jürgen Melan vom „Eine-Welt-Laden“ in Donauwörth. Ferner wies Rathgeber auf den Diavortrag „Auf den Spuren der biblischen Rut“ hin und erwähnte den Film „Monsieur Claude und seine Töchter“. Andere Veranstaltungen waren der Besuch der Herrgottsruhkapelle in Oberndorf und der Ausflug zum „Stadel-Museum“ in Wortelstetten. Die Fußwallfahrt führte nach Eggelstetten und Ende des Jahres wurden die Mitglieder zu einer Adventsfeier eingeladen.

Nach Grußworten von Pfarrer Novosel und dem Kassenbericht des Kassiers Josef Mayer ging Rathgeber noch auf die kommenden Monate ein. Neben Vorträgen, der Teilnahme an kirchlichen und gemeindlichen Veranstaltungen sind auch wieder Fußwallfahrt und ein Ausflug nach Buttenwiesen zur Mikwe, dem jüdischen Ritualbad, geplant.

Im Laufe des Abends ehrte der Ortsvorsitzende Anton Rathgeber Hans Schöpf für seine 25-jährige Mitgliedschaft mit einer Ehrennadel und einer Urkunde. Besonders gewürdigt wurde Josef Mayer: Nach 51 Jahren im Ehrenamt als Kassenwart ist er aus Altersgründen nun zurückgetreten. Bis zur nächsten Wahl wird Christa Rühmann dessen Amt kommissarisch ausüben. (dz)

