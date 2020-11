13:55 Uhr

Katzendrama nahe Harburg: Tier steckt stundenlang in einer Klappfalle

Eine Katze hat sich nahe Harburg in einer Klappfalle schwer verletzt. Klagen und Schreie alarmierten die Besitzer.

Die Katze einer Familie im Harburger Ortsteil Großsorheim ist am Wochenende in eine verbotenerweise ausgelegte Falle geraten. Das Tier erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Verstößen nach dem Tierschutzgesetz.

Die Katze machte am Samstag gegen 8 Uhr durch lautes Klagen und Schreien auf sich aufmerksam. Die Besitzer fanden die Katze in der Unteren Dorfstraße. Das Tier war hilflos eingeklemmt in einer mit eisernen Fangzähnen versehenen Klappfalle aus Metall. In dieser war das Tier ersten Ermittlungen zufolge bereits seit geraumer Zeit gefangen. Die Langhaar-Katze konnte befreit werden, erlitt jedoch schwere Verletzungen. Knochen, Nervenbahnen und Sehnen eines Vorderlaufs wurden komplett abgeschlagen. Das Bein musste amputiert werden.

Tierdrama bei Harburg: Die Katze verlor ein Bein

Bei der verwendeten Falle handelt es sich um ein Abzugseisen, das laut Polizei ohnehin jagdrechtlich nicht zugelassen gewesen wäre und ohne Kennzeichnung des Aufstellers darüber hinaus auch noch für jedermann öffentlich zugänglich „scharf gestellt“ worden war. Die Beamten stellten das Gerät sicher. Dieses wird auf Spuren untersucht. Es läuft ein Strafverfahren – momentan gegen unbekannt – wegen Sachbeschädigung sowie Verstößen nach dem Tierschutzgesetz und dem Bayerischen Jagdgesetz.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den dortigen Beamten unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (pm)

