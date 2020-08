15:05 Uhr

Keime im Donauwörther Trinkwasser: So ist die aktuelle Lage

Am Montag hat es ein Gespräch zwischen Gesundheitsamt und Stadtwerken gegeben. Was dabei im Detail herausgekommen ist und wo weiterhin abgekocht werden muss.

Vertreter des Gesundheitsamtes und der Donauwörther Stadtwerke haben sich am Montag zum aktuellen Stand und zum weiteren Vorgehen besprochen. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten der großen Kammer des Wasserhochbehälters in der Parkstadt am Wochenende (8./9. August) sowie den ersten unbedenklichen Proben bereits vergangene Woche sind nun drei weitere Proben in Folge ohne Nachweis krankheitserregender Keimen abzuwarten.

Damit ist die Situation für die nach wie vor betroffenen Verbraucher unverändert. Die vorzulegenden Proben werden täglich entnommen. Auch besprochen wurde ein Maßnahmenkatalog für die Zukunft, darunter etwa ein neuer regelmäßiger Beprobungs-Rhythmus.

Maßnahmenplan für die Zukunft

Dieser Maßnahmenplan wird derzeit im Detail ausgearbeitet und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Die Stadtwerke werden anschließend darüber informieren, ebenso wie auch weiterhin regelmäßig über die aktuelle Entwicklung. Die Hotline der Stadtwerke ist weiterhin unter der Telefon 0906/789-270 von 8 bis 17 Uhr zu erreichen, der Bereitschaftsdienst ist unter Telefon 0906/789-520 geschaltet.

Für folgende Gebiete im Versorgungsbereich der Stadtwerke Donauwörth gilt nach wie vor das Abkochgebot: Berg außer Florian-Wengemayer-Straße, Parkstadt gesamt, Zirgesheim außer Stillbergweg 15 bis 31 und 26 bis 50 sowie Templerstraße 2. In der Kernstadt Donauwörth sind die folgenden Straßen betroffen: Albweg gesamt, Am Kaibach gesamt, Am Spachet gesamt, Amaliastraße gesamt, Amorellenwörth gesamt, Berger Allee 19 bis 39, Georg-Regel-Straße gesamt, Johann-Enderle-Straße gesamt, Johannes-Traber-Straße gesamt, Kaibachsiedlung gesamt, Michael-Imhof-Straße gesamt, Rölsstraße gesamt, Scheckenhoferstraße gesamt, Zirgesheimer 43 bis 53 und 38 bis 50, Am Weichselwörth 1 und 3 sowie die Kleingartenanlagen „Am Weichselwörth“. Alle Updates und auch eine Auflistung der nicht betroffenen Versorgungsbereiche stehen auf im Internet unter www.donauwoerth.de.

