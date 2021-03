vor 23 Min.

Kein Abstand, keine Masken: Anzeigen gegen acht junge Leute

Die Polizei hat in Donauwörth Corona-Verstöße festgestellt.

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag gegen Mitternacht insgesamt acht Personen im Alter von 19 bis 21 Jahren in einem Parkhaus in Donauwörth hinsichtlich des Infektionsschutzgesetzes überprüft. Weil die Beteiligten laut den Beamten weder die erforderlichen Abstandsregeln einhielt, noch einen Mund-Nasen-Schutz trug, wurden gegen alle Beteiligten Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

