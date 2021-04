Kein Abstand und auch keine Masken: Anzeigen in Donauwörth

Gleich zweimal an einem Tag hatte die Polizei in Donauwörth mit Corona-Verstößen zu tun. Insgesamt wurden zwölf Personen angezeigt.

Die Polizei hat am frühen Mittwochabend mehrere Mitteilungen über Treffen von zahlreichen Personen vor einem Schnellrestaurant sowie einem Fachmarkt für Tierzubehör in der Dillinger Straße/An der Westspange in Donauwörth erhalten. Vor der Kontrolle entfernten sich mehrere Teilnehmer. Die Beamten trafen aber vier Personen um 19.30 Uhr dicht an einem geparkten Auto beieinander stehend oder sitzend an.

Die zwei 25-jährigen Männer und zwei 20-jährigen Frauen verschiedenster Hausstände trugen trotz deutlich nicht eingehaltener Abstandsregeln keine Mund-/Nasenbedeckung. Zudem waren alle vier äußerst uneinsichtig. Es folgten Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Corona: Gruppenmitglieder halten zu wenig Abstand

Ähnliches hatte sich bereits um 17.15 Uhr zugetragen. Hier wurde den Gesetzeshütern eine größere Gruppe von Personen gemeldet, die vor der Treppe am Donauwörther Bahnhof Alkohol konsumieren und Passanten bepöbeln würden. Eine wenig später eintreffende Streife stellte auf dem Areal acht Personen – sechs Männer und zwei Frauen im Alter von 17 bis 58 Jahren – fest, die allesamt verschiedenen Haushalten angehörten und überwiegend merklich alkoholisiert waren.

Alle Mitglieder der Gruppe standen oder saßen ohne jeglichen Mindestabstand und ohne Maske im Bereich einer Sitzbank neben dem Bahnhofseingang. Die Beamten zeigten alle acht Personen wegen Verdachts auf Missachtung des Infektionsschutzgesetzes an. Zudem wurde für den Zeitraum bis Mitternacht ein polizeilicher Platzverweis ausgesprochen.