Kein Anschluss in Tapfheim

Das Problem beim Telefon und Internet besteht in Teilen des Ortes seit zwei Wochen. Wann wieder telefoniert werden kann.

Von Christian Mühlhause

Der Unmut in Tapfheim ist groß. Seit zwei Wochen gibt es in Teilen der Gemeinde weder Telefon noch Internet. Unzufriedenheit herrscht auch über das Kommunikationsverhalten des Konzerns. „Ich war 45 Minuten in der Warteschleife. Dann sagt ein Mitarbeiter, er werde die Leitung prüfen und mir dann per SMS Bescheid geben. In der Standard-SMS stand dann aber nur, dass sie das Problem schnellstmöglich beheben werden“, ärgert sich eine Tapfheimerin über die Telekom.

Auf Nachfrage informiert Telekom-Pressesprecherin Sandra Rohrbach, dass die Ursache ein Kabelschaden sei. Dieser entstand demnach bei Bauarbeiten an Wasserleitungen. „Die genaue Schadenstelle musste zunächst ermittelt werden, um das betroffene Kabelstück austauschen zu können. Nun werden die dafür notwendigen Tiefbauarbeiten in dieser Woche durchgeführt. Die Störungen werden voraussichtlich bis Ende der Woche behoben sein“, informiert Rohrbach.

Auch in anderen Gemeinden in der Region gab es in jüngerer Vergangenheit wochenlange Ausfälle von Internet und Telefon. So dauerte es in Fünfstetten im vergangenen Jahr acht Wochen. Auchdamals beschädigte ein Bagger ein Hauptkabel und kappte so die Verbindung zu etwa 80 Haushalten. Die besondere Schwierigkeit in dem Fall: Die Baustelle befand sich entlang der Zugstrecke zwischen Donauwörth und Treuchtlingen, wo der Bahndamm zwischen Fünfstetten und Nußbühl saniert wurde. Die Fehlerbehebung hatte sich sehr schwierig gestaltet, da die Beschädigung in fünf Metern Tiefe genau unter der Gleisführung lag. In Abstimmung mit der Deutschen Bahn suchte das Unternehmen eine Lösung, um eine Querung der Bahnlinie für das Telekom-Kabel zu erarbeiten. Andere Rohre oder Querungen, die man hätte benutzen können, gab es laut Telekom nicht.

Ihre Weihnachts- und Neujahrsgrüße konnten einige Genderkinger und Nordheimer im Dezember und Januar nicht per Festnetztelefon oder Internet an Freunde und Verwandte übermitteln. Drei Wochen waren rund 100 Haushalte ohne Anschluss. Betroffen war auch eine Einrichtung für betreutes Wohnen in Nordheim. Die Ursache war in dem Fall ein Hauptkabelfehler, verursacht durch eindringendes Wasser. Bei weiteren Messungen wurden im vergangenen Dezember zudem neue Fehlerstellen festgestellt. Hier musste ein neues 50 Meter langes Kabel eingezogen werden.

