Kein Neuinfizierter mit Covid-19 in der Region

Die Zahl der Erkrankten bleibt bei 331. Doch seit dem Vortag sind wieder einige Personen genesen.

Keine weitere Corona-Neuinfektion im Landkreis seit dem Vortag: Das ist die Botschaft, die das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt hat. Damit bleibt die Zahl der mit Covid-19-Infizierten bei 331. Davon gelten inzwischen 173 Personen als genesen. Somit beträgt die Anzahl der momentan Erkrankten im Landkreis 158.

Erhaltene Schutzausrüstung liegt noch deutlich unter Bedarf

Landrat Stefan Rößle informiert außerdem zur staatlich beschafften Schutzausrüstung. Zwar laufe die Verteilung des Schutzmaterials auf Hochtouren, die Menge der so erhaltenen Ausrüstung liege aber noch immer weit unter dem tatsächlichen Bedarf in der Region. Bei der Verteilung des Materials sei der Kreis an eine von der Staatsregierung vorgenommene Priorisierung von vor- und nachrangigen Bedarfsträgern gebunden: „Nach diesem Schlüssel versorgt unsere Führungsgruppe Katastrophenschutz beispielsweise unsere Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Hebammen oder Physiotherapeuten“, so Rößle.

Einrichtungen mit Bedarf können sich per Mail an coronahilfe@lra-donau-ries.de oder unter Telefon 0906/74 338 an die Kreisverwaltung wenden, um bei der Verteilung dieser Spenden berücksichtig zu werden.

Neun weitere Infizierte im Bissinger Seniorenheim

Durch das Virus rücken insbesondere größere Einrichtungen als mögliche Infektionsherde in den Blickpunkt. Deshalb wurden bereits zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen auch für die insgesamt 33 belegten dezentralen Asylbewerberunterkünfte im Landkreis besondere Maßnahmen ergriffen. Bislang gibt es keinen Covid-19-Fall.

Derweil gibt es im Bissinger Seniorenheim Pro Seniore – trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen – neun weitere Infizierte. (pm)

