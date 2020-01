vor 48 Min.

Kein ganz ruhiger Silvesterabend rund um Donauwörth

Die Polizei meldet mehrere Einsätze an Silvester in und rund um Donauwörth. Alkohol spielte dabei eine tragende Rolle, in Riedlingen brannte es.

Zu mehreren Vorfällen kam es im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Donauwörth an Silvester. Bereits gegen 18.45 Uhr kam es in der Dillinger Straße in Donauwörth zu einem Streit zwischen einem stark alkoholisierten 57Jährigen und einer Frau, die in einer körperliche Auseinandersetzung ohne weitere Verletzungen mündete. Aufgrund der von dem Mann gemachten Drohungen, unter anderem Personen aus dem Fenster zu werfen, wurde er in Gewahrsam genommen. Da in seiner Wohnung auch ein Wurfstern gefunden wurde, wird gegen ihn nun auch wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ermittelt.

Waffen im Auto

Kurz vor 21 Uhr stellten Beamte in Donauwörth bei einem Autofahrer und einem weiteren Mitfahrer jeweils eine schussbereite Schreckschusswaffe fest. Da weder der 21-jährige Fahrer, noch sein 18-jähriger Mitfahrer im Besitz des dafür erforderlichen Waffenscheins waren, wurden die Waffen sichergestellt. Auch gegen diese Personen wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Brand in Riedlingen

Gegen 0.30 Uhr fing im Donauwörther Martinsweg ein Baum Feuer. Brandursache dürfte eine Rakete gewesen sein, die sich im Baum verfangen hatte. Die Feuerwehr Riedlingen hatte den Brand aber schnell gelöscht.

Um 2.30 Uhr wurden Beamte zum Hoppinger Jugendtreff gerufen, wo ein junger Mann nach übermäßigem Alkoholkonsum zunächst ausfällig geworden war und später zeitweise auch das Bewusstsein verloren hatte. Nach Beurteilung des Rettungsdienstes war eine eingehende Untersuchung dringend geboten. Da das Verhalten des 21-Jährigen sehr sprunghaft war, wurde er für den Transport ins Krankenhaus gefesselt. Nach ärztlicher Untersuchung konnte er anschließend zur Ausnüchterung der Obhut seiner Eltern übergeben werden. (dz)

