Keine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Donau-Ries

Die Arbeitslosenquote liegt weiter bei 2,3 Prozent. Und es gibt kaum neue Stellen. Mittlerweile ist für fast 32000 Angestellte Kurzarbeit angemeldet worden.

Im Landkreis Donau-Ries hat sich die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat nicht verändert. Das berichtet Werner Möritz, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Donauwörth, anlässlich der Vorstellung der aktuellen Zahlen. Die Quote liegt derzeit bei 2,3 Prozent und somit 0,9 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Aktuell sind 1808 Menschen ohne Arbeit, das ist einer ( plus 0,1 Prozent) mehr als vor einem Monat und 700 (plus 63,2 Prozent) mehr als vor einem Jahr.

Im Juni haben sich 397 Menschen neu arbeitslos gemeldet, 196 davon kamen aus einer Erwerbstätigkeit. Im Gegenzug beendeten nur 386 Personen die Arbeitslosigkeit, davon nahmen 178 eine Beschäftigung auf.

Anzeigen auf Kurzarbeit werden oft vorsorglich gestellt

„Die Entwicklung der Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit lässt deutlich die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt erkennen, wobei in den letzten beiden Monaten deutlich weniger neue Anzeigen hinzugekommen sind. Seit März bis Mitte vergangener Woche sind 1239 Anzeigen auf Kurzarbeitergeld eingegangen“, so Möritz. Eine Anzeige werde oft auch vorsorglich und für mehr Mitarbeitende gestellt. Insgesamt beziehen sich die Anzeigen auf 31858 Personen.

Daraus lasse sich aber noch nicht schließen, wie viele Beschäftigte am Ende tatsächlich in Kurzarbeit waren und in welchem Stundenumfang Arbeitszeit ausgefallen ist. Diese Angaben liegen erst mit Zeitverzögerung vor. Und auch der „Fachkräftemangel“ ist trotz Corona weiter vorhanden. Mit dem „Arbeit-von-Morgen-Gesetz“ wurden die Fördermöglichkeiten des „Qualifizierungschancengesetzes“ nochmals verbessert und können sowohl von regulär Beschäftigten, wie auch von Personal in Kurzarbeit genutzt werden, appelliert Möritz an die Arbeitgeber.

61 Prozent weniger neue Stellen im Vergleich zum Vorjahr

Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewege sich weiter auf niedrigem Niveau. So wurden im Juni 156 neue Arbeitsstellen gemeldet. Das bedeutet weiter einen starken Rückgang um 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Stellenbestand ist rückläufig. Aktuell sind 1215 offene Arbeitsstellen gemeldet (minus 34 Prozent zum Vorjahr). Der Stelleneinbruch ist laut Agentur in allen Branchen zu verzeichnen. Am stärksten sind das verarbeitenden Gewerbe und die Zeitarbeit betroffen.

„Die Ausbildungsbereitschaft von Arbeitgebern ist erfreulicherweise weiterhin auf hohem Niveau. Die Betriebe in der Region sehen die Sicherung der Fachkräfte für „morgen“ als wichtige Aufgabe an“, erläutert Möritz. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober meldeten sich 980 Bewerber für Berufsausbildungsstellen, das waren 6,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Zugleich gab es 1452 Meldungen für Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Minus von 6,9 Prozent.

Rechnerisch 3,45 freie Ausbildungsstellen pro Bewerber

Ende Juni waren 184 Bewerber noch unversorgt und 636 Ausbildungsstellen noch unbesetzt. Rein rechnerisch stehen jedem bisher unversorgten Bewerber noch immer 3,45 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. „Klein- und Mittelständische Unternehmen (bis 249 Mitarbeiter), die ihr Ausbildungsplatzangebot 2020 im Vergleich zu den drei Vorjahren nicht verringern, erhalten für jeden neu geschlossenen Ausbildungsvertrag eine einmalige Ausbildungsprämie in Höhe von 2.000 Euro, die nach Ende der Probezeit ausgezahlt wird. Unternehmen, die das Angebot sogar erhöhen, erhalten für die zusätzlichen Ausbildungsverträge 3000 Euro“, so Möritz weiter.

Aktuell liegen die neuesten Zahlen zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung vor. Im Dezember, also noch vor der Corona Pandemie, waren 63097 Menschen beschäftigt. Das sind 1060 oder 1,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der stärkste Zuwachs ist bei den Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit (plus 11,1 Prozent), bei den Beschäftigten ab 50 Jahren (plus 3,7 Prozent) sowie bei den Beschäftigten Frauen (plus 1,5 Prozent) zu verzeichnen.

Die Teilzeitbeschäftigung ist im Vergleich zum Vorjahr um 510 (plus 3,5 Prozent) weiter gestiegen. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme verarbeitenden Gewerbe (plus 3,1 Prozent); am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung in der Arbeitnehmerüberlassung (minus 3,1 Prozent).

